Fratelli d’Italia, più risorse per il turismo in Piemonte

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Piemonte ha presentato un emendamento al Bilancio volto a rafforzare l’offerta turistica del territorio attraverso un’iniezione di risorse nel Fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica.

L’intervento è mirato al sostegno delle piccole e medie imprese operanti nel settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica piemontese. Il turismo ha registrato negli ultimi anni una crescita significativa e strategica per l’economia regionale, una tendenza che deve essere accompagnata da misure concrete a favore delle Pmi, vero motore del comparto alberghiero ed extra-alberghiero. L’emendamento prevede uno stanziamento di 1.750.000 euro per il 2025, una cifra che va ad aggiungersi al milione già destinato al settore. Una scelta che conferma l’impegno di Fratelli d’Italia nel sostenere le imprese del turismo e, più in generale, tutto il tessuto imprenditoriale piemontese, puntando su innovazione, welfare aziendale e crescita sostenibile.

La proposta di Fratelli d’Italia punta a incentivare la creazione di nuove strutture ricettive e l’ampliamento di quelle esistenti, con l’intento di garantire un’offerta sempre più qualificata e capace di rispondere alle esigenze di un turismo moderno ed esperienziale. L’obiettivo è rendere il Piemonte sempre più attrattivo per i visitatori, favorendo al contempo la crescita economica locale e la creazione di nuovi posti di lavoro. “Crediamo fermamente che il turismo rappresenti una leva fondamentale per lo sviluppo economico del Piemonte. Investire sulle nostre imprese significa non solo creare nuove opportunità di crescita, ma anche rafforzare il legame tra territorio e identità, valorizzando le eccellenze che rendono unica la nostra regione” dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Davide Zappalà.

“Fratelli d’Italia - prosegue Zappalà - continua a porre al centro della propria azione politica imprese e famiglie, sostenendo le attività che creano occupazione e benessere diffuso, nel rispetto di quei valori di identità e tradizione che sono elementi imprescindibili per lo sviluppo del Piemonte, del Biellese e dell’intera Nazione”. “Il sostegno al turismo non è solo una leva economica, ma anche un’opportunità per rafforzare la vocazione culturale e territoriale di aree della nostra provincia come la conca di Oropa, la Baraggia, la Valle del Cervo, dell'Elvo o l'area dell'Oasi Zegna, esaltandone le peculiarità e offrendo ai visitatori esperienze autentiche che raccontano la storia, le tradizioni e la bellezza della nostra terra” conclude Zappalà.