Pranzo sociale per Equipe Vitesse, premiati anche i protagonisti del 2024

Pranzo sociale per Equipe Vitesse, premiati anche i piloti protagonisti del 2024

Domenica 16 febbraio la scuderia Equipe Vitesse si è data appuntamento con soci, amici e appassionati per l'immancabile pranzo sociale che si è svolto a Roasio.

La giornata è trascorsa in un clima conviviale con oltre 50 commensali e come da tradizione, oltre alla lotteria con numerosi omaggi e gadget e qualche vettura in esposizione, si sono svolte le premiazioni di piloti e navigatori che durante la stagione 2024 hanno difeso i colori del sodalizio. Tra i navigatori la spunta il giovane Nicolò Bottega mentre al secondo e al terzo posto si classificano rispettivamente Loretta Tedesco e Alessio Basile.

Tra i piloti, bissa il successo della scorsa stagione Luca Florio, davanti a Roberto Giachetti e Roberto Favaro. Tutto pronto quindi per la nuova stagione che riparte questo fine settimana con la 19^ edizione della Ronde del Canavese che vedrà al via il navigatore Valsesiano Alessio Basile in coppia con il Canavesano Giovanni Bausano sulla Skoda Fabia R5.