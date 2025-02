Motori, Rally & Co al "Valli del Tevere": Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani si aggiudicano il 3° tempo assoluto.

È stato un rally in altalenante, per Alessandro Bottazzi e Luigi Bariani, la quarta edizione del “Valli del Tevere” gara Aretina prima tappa del campionato italiano terra rally storici. L’equipaggio della Rally & co sulla consueta Opel corsa gsi ha alternato prestazioni assolute (4 volte nella top 6) ad altre più opache. Queste ultime dovute ai capricci elettrici che hanno bersagliato il duo in tutta la gara, ma ciò non ha impedito alla coppia di aggiudicarsi il prestigioso 3° tempo assoluto, nell’ultima prova speciale, giungendo al traguardo in 12a posizione generale, quarti di classe 1600.