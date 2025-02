Oggi l'intitolazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella al Vigile Volontario Ausiliario Aurelio Giampaoli

Oggi, martedì 18 febbraio 2025 la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Biella sarà intitolata al Vigile Volontario Ausiliario Aurelio Giampaoli, classe 1948, deceduto in servizio proprio il 18 febbraio di 55 anni fa, nell’adempimento del dovere, all’età di soli 21 anni.

Per l'occasione saranno presenti nella Caserma di Via Santa Barbara il Sottosegretario di Stato On. Emanuele Prisco, il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Ingegnere Eros Mannino, il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte Ingegnere Alessandro Paola e tutti i Comandanti dei Vigili del Fuoco piemontesi.

Alle ore 12.00 sarà scoperta la targa di intitolazione alla presenza anche dei familiari del Vigile Volontario Ausiliario Aurelio Giampaoli: la figlia Cinzia, la sorella Rita e i fratelli Enrico, Renzo, Michele e Maurizio e i compagni di squadra di Aurelio.