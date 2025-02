Dal Nord Ovest - Auto abbatte il palo nella notte, attimi di paura per tre persone

Ha affrontato male la rotonda di ingresso a Trino, abbattendo un palo e danneggiando gravemente l'autovettura. Incidente autonomo, nelle prime ore di martedì, poco dopo le 3, sulla Sp31 bis all'ingresso del centro abitato.

Tre le persone a bordo della vettura coinvolta nell'incidente: se la sono cavata con un grande spavento e conseguenze per fortuna limitate. Per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Trino che si è occupata della messa in sicurezza della vettura e dell'area interessata dall'incidente, i sanitari della Pubblica Assistenza Trinese e i Carabinieri di Stroppiana per gli accertamenti sanitari e la verifica della dinamica dell'incidente.