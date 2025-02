Ponderano, canna fumaria in fiamme: intervento provvidenziale dei Carabinieri Forestali FOTO

Momenti di apprensione nella serata di oggi, martedì 18 febbraio, a Ponderano, dove un incendio ha interessato la canna fumaria di una palazzina abitata da tre famiglie. L’allarme è scattato intorno alle 18, quando i Carabinieri Forestali, di passaggio nella zona per un altro intervento, hanno notato le fiamme sprigionarsi dal comignolo.

A raccontare l’accaduto è il Maresciallo Capo Massimiliano Taurino della stazione dei Carabinieri Forestali di Biella: “Ci trovavamo a Ponderano per un altro intervento e, riprendendo il giro, abbiamo notato il fuoco dal camino. Abbiamo immediatamente allertato la famiglia dicendo loro di spegnere il fuoco nel camino in modo da non alimentare le fiamme, e chiamato i Vigili del Fuoco”.

L’intervento tempestivo ha evitato il peggio: le squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto, hanno domato rapidamente le fiamme, mettendo in sicurezza la struttura. Nessuno degli abitanti si era accorto dell’incendio, ma fortunatamente, non si sono registrati feriti né danni gravi all’edificio.

Ora la situazione è sotto controllo. I Vigili del Fuoco proseguono con le operazioni di bonifica per scongiurare eventuali riprese del fuoco. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, se non fosse stato per la prontezza dei militari della Forestale.