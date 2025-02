Lessona, anziano solo in casa dopo un malore: salvato grazie all’allarme di un’amica

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri lunedì 17 febbraio a Lessona, dove un uomo di 77 anni è stato soccorso nella sua abitazione dopo essere rimasto a terra a seguito di un malore. A lanciare l’allarme è stata un’amica dell’anziano, che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui dalla sera precedente, ha chiamato il 112 preoccupata per le sue condizioni di salute.

Inizialmente la donna non ricordava l’indirizzo esatto dell’uomo, ma grazie agli accertamenti delle forze dell’ordine si è riusciti a risalire alla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cossato, che, una volta giunti davanti all’appartamento, hanno sentito il cellulare squillare all’interno senza ottenere risposta. Inoltre, hanno notato una luce accesa in una stanza, segnale che ha accresciuto i timori sulla situazione.

A quel punto, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale del 118. I soccorritori sono riusciti a entrare nell’abitazione passando dal balcone e hanno trovato l’uomo a terra, cosciente ma impossibilitato a parlare e con evidenti difficoltà di movimento.

L’anziano, che recentemente aveva subito un ictus, è stato affidato alle cure del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Ponderano per accertamenti, in particolare a causa di dolori all’anca. Fortunatamente, pur provato dalla caduta, non sembrava essere in pericolo di vita.