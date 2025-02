Gaglianico, denunciata per guida in stato di ebbrezza la donna che nella notte ha centrato un palo della luce (foto di repertorio)

Aggiornamento delle 10,50

Al volante dell'auto,c'era una 38enne che in seguito agli accertamenti di rito si è riscontrato essere in stato di ebbrezza e sarà denunciata.

I Fatti

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale, avvenuto intorno all'1.30 di questa notte, 18 febbraio, nel comune di Gaglianico.

Stando alle prime ricostruzioni, un'auto avrebbe centrato in pieno un palo dell'illuminazione pubblica. Sul posto, oltre ai Carabinieri per i rilievi di rito, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro.