Biella, furto al Gardenville: ladri in fuga con un carrello di prodotti per animali

Nel pomeriggio di ieri lunedì 17 febbraio, intorno alle 15, è stato messo a segno un furto presso il negozio Gardenville, situato nei pressi del centro commerciale "Gli Orsi". A dare l’allarme è stata una dipendente dell’esercizio commerciale, che ha immediatamente richiesto l’intervento attraverso il 112 e sono arrivati sul posto i Carabinieri.

Secondo le prime ricostruzioni, due individui, la cui identità non è ancora stata accertata, avrebbero prelevato un carrello carico di prodotti per animali, uscendo dal punto vendita senza pagare. I due si sarebbero poi dileguati a bordo di un’autovettura.

Sul caso sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi utili per risalire ai responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per fare luce sull’episodio.