Biella, torna in Riva la Fagiolata del Gallo (foto delle scorse edizioni)

Come tutti gli anni, torna nel quartiere Riva di Biella la Fagiolata del Gallo. L'evento avrà luogo domenica 23 febbraio in piazza San Giovanni Bosco con la distribuzione delle 12 anche in pratici contenitori d'asporto.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Infine martedì 4 marzo, dalle 14.30 alle 18, si svolgerà il Carnevale dei bambini nell'oratorio di San Cassiano.