Alberi bonsai e Hyundai Inster: l’arte della compattezza in un’esperienza straordinaria!

Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 22 e domenica 23 febbraio, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 19 la concessionaria Hyundai Motor Assauto, a Gaglianico si trasformerà in un palcoscenico esclusivo per il grande debutto della Nuova Hyundai Inster. Un evento immersivo che promette di rivoluzionare il concetto di city SUV e regalare ai visitatori un’esperienza unica, tra innovazione, design e sostenibilità. Un’esposizione unica dove tecnologia e natura si incontrano Quando i visitatori varcheranno la soglia della concessionaria Nuova Assauto, saranno accolti in un ambiente completamente trasformato. Al centro dell’attenzione, la Nuova Inster, esposta in tutto il suo splendore. La nuova illuminazione ne valorizzerà le linee moderne e accattivanti, mentre l’esposizione di stupendi bonsai di R&L Creative Bonsai aggiungerà armonia ed equilibrio, richiamando il concetto di compattezza ed efficienza che caratterizza il veicolo. Ogni bonsai ti aiuterà a scoprire le caratteristiche uniche di Inster: dalla resistenza del pino nero giapponese, che richiama l’autonomia della vettura, alla velocità di ricarica rappresentata dall’acero giapponese. Un viaggio emozionale in cui natura e tecnologia si fondono per raccontare il futuro della mobilità sostenibile. Esperienze Interattive e Test Drive Personalizzati L’evento offrirà ai partecipanti la possibilità di vivere in prima persona le qualità della Nuova Inster. Tra le attività più coinvolgenti: - Sfida di capienza: i visitatori potranno testare lo spazio della vettura provando a caricare oggetti voluminosi nel bagagliaio, dimostrando quanto la Inster sia compatta all’esterno ma incredibilmente spaziosa all’interno. - Test drive personalizzato: un percorso studiato per esaltare la maneggevolezza dell’auto su strade strette e permettere ai partecipanti di provare la frenata rigenerativa e il comfort di guida.

- Workshop per i più piccoli: un’occasione speciale per avvicinare i bambini alla bellezza della natura e alla consapevolezza dell’importanza degli alberi. Durante il workshop, potranno partecipare a un’attività di rinvaso di piccoli alberelli, che poi potranno portare con sé per prendersene cura. Un’esperienza educativa e coinvolgente che insegnerà loro il valore della sostenibilità e l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente.

- Workshop sulla mobilità elettrica: un esperto Hyundai sarà a disposizione per spiegare il funzionamento della vettura elettrica, sfatando i principali dubbi e mostrando dal vivo la semplicità della ricarica.

Un tuffo nella cultura Asiatica per tutti

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, la concessionaria offrirà un assaggio di finger food dai sapori asiatici. La musica di sottofondo e gli incensi creeranno un’atmosfera raffinata e accogliente, trasportando i visitatori in un viaggio sensoriale tra modernità e tradizione. Anche i più piccoli avranno il loro spazio con un laboratorio creativo dove potranno realizzare il proprio piccolo bonsai in un vasetto riciclato, imparando così il valore della sostenibilità in modo divertente.

Il lancio della Hyundai Inster sarà molto più di una semplice presentazione: sarà un’immersione nel futuro della mobilità elettrica, un evento pensato per emozionare e coinvolgere. Passa a trovare gli amici di Nuova Assauto sabato 22 e domenica 23 febbraio, e preparati a vivere un’esperienza straordinaria. La nuova Inster ti aspetta per stupirti, sorprenderti e cambiare il tuo modo di vedere l’auto elettrica!

Scopri di più sul sito: https://www.nuovaassauto.com/viaggia-oriente-con-nuova-inster/