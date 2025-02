Candelo ricorda le penne nere “andate avanti”. La Santa Messa ha avuto luogo domenica scorsa, 16 febbraio, in occasione dell'assemblea annuale degli Alpini.

In tale occasione, si è discusso di Adunata a Biella e del programma eventi in fase di ultimazione. Sono previste tre serate in paese, tra cori, musica e fanfara.