Degrado in via Torino, una lettrice: "L’ex UniCredit abbandonato tra sporcizia e bivacchi" FOTO

Buongiorno, sono una cittadina Biellese residente in via Torino a Biella e vorrei portare alla vostra attenzione lo stato di sporcizia e abbandono in cui sono stati lasciati ormai da anni i locali dell’ex UniCredit di via Torino 68.

Più volte come condominio è’ stato richiesto di fare un po’ di pulizia, semplicemente applicando delle tende bianche per nascondere l’interno e di chiudere l’ingresso. Nel condominio ci abitano anche bambini ed anziani e quando si esce, soprattutto di sera, si incontrano spesso giovani soprattutto extracomunitari che utilizzano l’ingresso per bere, fumare o altro???

Spero che questa segnalazione possa servire a qualcosa.. sporcizia purtroppo porta sporcizia e oltretutto via Torino è una delle vie principali di Biella, è un peccato vedere che nessuno faccia nulla..

Dalle vetrine senza tenda compaiono avanzi di cavi, cumuli di polvere e macerie, è veramente brutto abitare in un posto così...