A Valle Mosso oratorio in festa per il Carnevale, ci sarà anche la battaglia di coriandoli (foto di repertorio)

Anche quest’anno torna la tradizionale Festa di Carnevale per bambini e ragazzi in Oratorio a Valle Mosso. “Con rinnovato entusiasmo - affermano gli animatori dell’Oratorio - proporremo un pomeriggio di divertimento ed allegria per bambini e famiglie. Sabato 22 febbraio, a partire dalle 14.45, verranno proposti giochi, pignatte e tante attività a tema “Food-Land, un Carnevale da leccarsi i baffi”.

Non mancherà la tradizionale “battaglia di coriandoli”, sempre molto richiesta da grandi e piccini. A seguire una ricca merenda, con la possibilità di gustare lo zucchero filato. Inoltre, nel pomeriggio, faranno visita Fiorita & Fiorito, le maschere tradizionali di Valle Mosso. Questo momento di festa avrà maggior successo se tutti sceglieranno di partecipare in maschera. A tale riguardo, saranno premiati i travestimenti più creativi e simpatici. In caso di pioggia battente, l’evento sarà annullato.

“Siamo convinti che i bambini e i ragazzi abbiano voglia e bisogno di ritrovarsi e di giocare insieme per questa occasione goliardica - concludono gli animatori -. Con creatività e fantasia cercheremo di far divertire tutti i presenti. Ringraziamo di cuore il gruppo Arci Simone per la generosità dimostrata e per i coriandoli offerti”.