EasyMarkets vince il titolo di 'Broker dell'anno 2024' e il 'Best of the Best' di TradingView

Il secondo riconoscimento consecutivo rafforza la posizione dell'azienda come leader del settore

LIMASSOL, Cipro, easyMarkets , nome di fiducia nell'eccellenza del trading, è orgogliosa di annunciare di essere stata premiata come “Broker dell'anno 2024” e Best of the Best di TradingView, segnando la seconda vittoria consecutiva della società, dopo il riconoscimento di Best CFD/Forex Broker 2023 dello scorso anno.

Questo notevole risultato sottolinea il costante impegno di easyMarkets nell'offrire un'esperienza di trading eccezionale. Riflette la fiducia che i trader di tutto il mondo hanno riposto nella piattaforma e rafforza la posizione di leadership della società nella comunità del trading globale.

Celebrare le persone, la fiducia e l'innovazione

“La nostra vittoria ai TradingView Awards è una celebrazione delle persone”, ha dichiarato Garen Meserlian, Chief Marketing Officer di easyMarkets. “TradingView ha creato una forte e vivace comunità di trader e le loro voci sono fondamentali per plasmare il futuro del settore. Questo premio rafforza ulteriormente la nostra convinzione che la fiducia, la semplicità e l'accessibilità sono ciò che conta davvero. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno votato e questo riconoscimento è merito loro”.

Cosa distingue easyMarkets?

easyMarkets si distingue per l'impegno costante nel creare una piattaforma che risponda alle reali esigenze dei trader. La piattaforma è costruita all'insegna dell'affidabilità, della trasparenza, dell'innovazione e della facilità d'uso, fornendo ai trader gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo nei frenetici mercati finanziari di oggi.

Il premio “Best of the Best” di TradingView: Una coppia perfetta

Oltre al titolo di Broker dell'anno, easyMarkets ha ricevuto anche il riconoscimento “Best of the Best” di TradingView. Questo prestigioso titolo testimonia la perfetta integrazione degli strumenti grafici e di analisi tecnica di TradingView con la piattaforma easyMarkets. Questa partnership migliora l'esperienza complessiva di trading, consentendo ai trader di prendere decisioni informate e di eseguire le loro strategie con maggiore precisione.

Il vicepresidente della crescita internazionale di TradingView, Rauan Khassan, ha commentato: “Il nostro obiettivo comune è quello di offrire ai trader il miglior accesso al trading e le migliori funzionalità. Noi di TradingView siamo orgogliosi di riconoscere a easyMarkets il titolo di Miglior Broker dell'Anno 2024, un premio prestigioso che viene assegnato a chi si è distinto per i risultati eccezionali ottenuti in tutte le categorie”.

Impegno verso i trader e l'innovazione

Questo premio rafforza l'impegno di easyMarkets nel servire la comunità del trading. L'azienda continua a innovare, garantendo ai trader l'accesso alla migliore tecnologia, ai migliori strumenti e al miglior supporto. Per il futuro, easyMarkets ha in programma l'introduzione di nuove funzionalità e l'espansione della sua piattaforma per fornire ancora più valore ai trader di tutto il mondo.

“Siamo incredibilmente entusiasti del futuro”, ha dichiarato Nikos Antoniades, CEO di easyMarkets. “Questo premio è un grande riconoscimento del nostro duro lavoro e ci ispira a continuare a migliorare e innovare. La nostra missione è chiara: mettere a disposizione di ogni trader, indipendentemente dalla sua esperienza, gli strumenti e le risorse di cui ha bisogno per avere successo”.

Se non avete ancora esplorato ciò che easyMarkets ha da offrire, questo è il momento perfetto per unirsi a una piattaforma affidabile, verificata e premiata.

Fate trading con easyMarkets, il broker dell'anno!

Per maggiori informazioni su easyMarkets e sul suo riconoscimento come “Broker dell'anno” di TradingView, si prega di contattare Garen Meserlian, CMO, Email: support@easymarkets.com

Tel: +357 25 828899

INFORMAZIONI SU EASYMARKETS:

EasyMarkets, fondata nel 2001, è un broker globale pluripremiato. Tra i primi a offrire un'esperienza online con strumenti innovativi di gestione del rischio, tra cui lo stop loss garantito gratuito, l'easyTrade, il Freeze Rate e il dealCancellation, easyMarkets offre alla sua vasta clientela un'esperienza di trading snella, accessibile e flessibile. Offrendo oltre 275 strumenti negoziabili, spread fissi e stretti e un'assistenza dedicata 24/5 ai trader di tutto il mondo, easyMarkets continua a rivoluzionare il settore del trading fornendo una sicurezza e una protezione senza pari per i fondi dei clienti e dando costantemente priorità all'impegno e alla soddisfazione dei clienti.