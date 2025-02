Meet the writer, ultimo incontro con gli studenti: sarà al teatro di Cossato

Il prossimo 28 febbraio si terrà l'ultimo incontro della terza edizione del progetto “Meet the writer”, realizzato dalle studentesse e dagli studenti della Biblioteca del Liceo del Cossatese e Vallestrona con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del comune di Cossato.

L'incontro, che si svolgerà presso il Teatro Comunale di Cossato, vedrà come ospite il prof. Enrico Galiano ed è riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado, non aperto al pubblico. L'appuntamento è per le 10 e vedrà la presenza di divesi ospiti.