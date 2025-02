Dal Nord Ovest - Bloccati dalla neve, sette escursionisti portati in salvo (foto di repertorio)

Si è concluso intorno all'1.30 di questa mattina un intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte nel territorio di Giaglione.

Intorno alle ore 22 un gruppo di 7 escursionisti ha lanciato la chiamata di emergenza lungo il sentiero che dal Passo Clopaca conduce al rifugio Vaccarone. Erano partiti da Grange della Valle con l'intenzione di raggiungere il rifugio ma sono rimasti bloccati dalla neve alta senza riuscire né a proseguire, né a tornare indietro anche a causa del fatto che alcuni di loro iniziavano ad accusare i primi sintomi di ipotermia.

La centrale operativa ha optato per l'invio dell'eliambulanza in operatività notturna con un tecnico del Soccorso Alpino aggiuntivo a supporto dell'equipe che è stato imbarcato presso la piazzola di Susa. Nonostante le difficoltà di comunicazione con i malcapitati è stato possibile localizzarli con una certa precisione e sbarcare in loco l'equipe al completo con una delicata operazione speciale notturna.

Mentre il medico prestava le prime cure a coloro che avevano maggior bisogno, i tecnici hanno organizzato il recupero che è avvenuto con due rotazioni più una terza per l'imbarco dell'equipe. Tutti i membri della comitiva sono stati ricoverati all'ospedale di Susa.