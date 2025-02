Macabra scoperta a Chivasso dove, nei giorni scorsi, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 35 anni all'interno di un alloggio. La vittima era residente nella provincia di Biella.

A dare l'allarme, stando alle prime ricostruzioni, familiari e amici che non sarebbero più riusciti a mettersi in contatto con lui. A rinvenirlo i sanitari del 118, assieme ai Carabinieri, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.