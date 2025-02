Sinistri stradali nel Biellese: tre episodi in Valle Elvo

Giornata movimentata sulle strade biellesi, che nella giornata di ieri, domenica 16 febbraio, annovera fra le cronache 3 incidenti stradali. Fortunatamente nessuno dei sinistri ha causato feriti.

Il primo episodio si è verificato a Muzzano: lieve scontro fra veicoli che viaggiavano nello stesso senso di marcia. Un furgone, mentre eseguiva una manovra per immettersi in una via laterale, ha urtato il veicolo retrostante. I mezzi sono stati parzialmente danneggiati e le parti si sono accordate; sono intervenuti i Carabinieri.

Nel pomeriggio, alle ore 14.00, un altro incidente sulla SP 413 a Magnano. Coinvolti un uomo del ’70 di Occhieppo inferiore e uno del ’40 di Magnano. A seguito dello scontro dei mezzi sono intervenuti ACI Verrone per il soccorso stradale e recupero dei veicoli, oltre alla squadra di Sicurezza Ambientale per la pulizia della carreggiata ed i Carabinieri che hanno ripristinato la sicurezza dell’area e gestito la viabilità.

L'ultimo episodio si è registrato in serata, intorno alle 21:00, a Pollone, dove un automobilista del 1979, residente a Vercelli e di nazionalità straniera, è finito fuori strada rimanendo incastrato in una cunetta. L'allarme è stato dato da un passante e a seguito dell’intervento delle Forze dell’Ordine ed il veicolo è stato recuperato dal carro attrezzi.