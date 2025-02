Intervento dei Vigili del Fuoco a Sagliano Micca per un incendio scoppiato all'interno di un camino. A dare l'allarme un passante che avrebbe notato fumo intenso e scintille dal comignolo.

Una volta sul posto, la squadra di Biella ha domato velocemente il rogo e messo in sicurezza l'area interessata. Non ci sono persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per la viabilità. Il fatto è accaduto intorno alle 15.20 di oggi, 17 febbraio.