La Fabbrica della ruota di Pray domani, martedì 18 febbraio 2025, sarà di nuovo in Tv. Questa volta protagonista su Rai Valle d'Aosta alle 20. La puntata sarà incentrata sulle fabbriche della lana ieri e oggi e la Fabbrica della Ruota non poteva mancare. E' possibile seguire il programma sul canale 801 del digitale terrestre o TvSat. oppure in streaming nei giorni successivi