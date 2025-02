Missione in Nepal per il gruppo CAM, presenti anche biellesi: “Costruita una scuola”

Missione in Nepal per il gruppo CAM, presente anche una biellese: “Costruita una scuola”

Nelle scorse settimane, il gruppo di CAM, l'organizzazione di volontariato Cuore Attivo Monterosa, è rientrato dalla sua “missione” in Nepal. 14 volontari, tra cui 4 medici, hanno raggiunto il villaggio di Siprung, nella valle dell’Arun, a nord-est del Nepal, ai piedi del Makalu, per realizzare un progetto di costruzione della scuola del villaggio e un campo medico.

“Siprun è un piccolo villaggio, in mezzo a campi di cardamomo e miglio, con 400 famiglie presenti, raggiungibile dopo due ore di cammino – spiega Rosella Giuliani, originaria di Crevacuore e molti anni medico di base a Pray e Coggiola, presente con il marito Paolo - Sistemate le tende, giunti i muli con i carichi di bagagli e materiali, il nostro lavoro è iniziato”. In due settimane di permanenza si è realizzato il loro sogno condiviso: la scuola è stata costruita dalle fondamenta e circa 300 persone hanno avuto accesso al campo medico.

“Abbiamo distribuito più di 500 astucci con materiale scolastico, spazzolino e dentifricio e tanti cappellini colorati – sottolinea Giuliani - Il ritorno è sempre amaro perché lasciamo alle spalle sorrisi, pazienza, empatia, abbracci, gratitudine e per noi un enorme insegnamento di come con poco si può essere e rendere felici. L’appuntamento sarà per novembre 2025 con nuovi progetti in cantiere. Tutto ciò abbiamo l’onore di realizzarlo grazie all’aiuto e al sostegno, non solo economico, delle persone che credono in noi”.