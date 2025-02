Ponderano, riparato il guasto all'impianto all'asilo

Brutta sorpresa questa mattina di oggi lunedì 17 febbraio per gli iscritti all'asilo di Ponderano, che quando sono arrivati hanno trovato le aule non calde come al solito per via di un guasto all'impianto nella notte. Le maestre hanno telefonato ai parenti per avvertire della situazione affinchè le famiglie si regolassero di conseguenza e il Comune si è messo subito in moto per riparare il guasto.

"Nella notte una pompa dell'impianto del riscaldamento si è bloccata e questa mattina i bimbi non hanno trovato il solito caldo - spiega il sindaco Roberto Locca che si è subito interessato per risolvere la questione - . Per chiudere una scuole devono esserci meno di 16 gradi, mentre ce n'erano 18, quindi le maestre sono rimaste a afre lezione, avvertendo comunque le famiglie di quanto stava accadendo. Noi ci siamo subito mossi per chiamare una ditta che ha provveduto alla riparazione, e ora è tutto a posto e abbiamo anche messo a disposizione dei locali alcune stufette per fare riscaldare prima gli ambienti".