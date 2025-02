Gaglianico mette a disposizione un alloggio di edilizia residenziale

Il Comune di Gaglianico ha indetto un pubblico concorso per l’assegnazione in locazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica realizzato dal Comune ai sensi della legge 5/8/78 n. 457. L'appartamento si trova in via Galliano al civico 2, primo piano, interno 5, Catasto Urbano al Foglio 3 Particella 96 sub Cat. A/4 - 58 mq, (2 vani e 1 servizio igienico) max 2 persone.

Questo il Bando.

Tra i requisiti: i richiedenti dovranno essere residente nelComune di Gaglianico da almeno 2 anni dalla data di pubblicazione del bando e l’istanza dovrà pervenire al Comune entro le 12 del 16/03/2025 mediante PEC, posta o, in alternativa, consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo.