17 febbraio, oggi è la festa nazionale del gatto

Oggi, lunedì 17 febbraio, in Italia si celebra la Festa nazionale del gatto.

Celebrata anche in altri Paesi, la giornata è stata istituita per la sensibilizzazione all’adozione degli amici a 4 zampe e per contrastare l'abbandono degli animali; il 17 febbraio non è stato scelto a caso. Nata nel 1990, la ricorrenza è stata istituita affinché racchiudesse molteplici significati: febbraio, il mese dell’acquario, simboleggia lo spirito libero e l’anticonformismo tipico dei gatti, un tempo veniva definito come il mese dei gatti e delle streghe, collegandolo alla magia; il numero 17 indica una vita per sette volte (9 in alcune culture): fra credenze e miti del passato.

Ma questo giorno, al di là dei simboli e delle credenze dei secoli, ricorda una piaga vicina alla nostra società: l’abbandono e il maltrattamento dei gatti e di tutti gli animali domestici.