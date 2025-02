Adunata, come si organizzano gli Alpini? I retroscena fra logistica e organizzazione.

Gruppi alpini da tutta Italia si stanno preparando per l'Adunata 2025, un evento che va oltre il semplice raduno: è organizzazione, logistica e condivisione. Ma come ci si prepara a un appuntamento di questa portata? Ci siamo rivolti al Gruppo Alpini di Pralungo, che partecipa ogni anno alle adunate, offrendoci uno scorcio dei retroscena: “Ci muoviamo in squadra e ci organizziamo per tempo – dichiara Maurizio Trucci, consigliere – qualche giorno prima dell’evento facciamo un sopralluogo e, con un furgone per il trasporto e altri mezzi per le persone. Giunti a destinazione cerchiamo il posto migliore in cui accamparci, per montare il campo e assicurarci le comodità del centro.”

La prima missione è montare il tendone: una struttura di venti metri circa che diventa casa, magazzino o ristorante, sala riunioni o rifugio. Nulla è lasciato al caso: “Frigoriferi, fornelli a gas e relative bombole, doccia con acqua calda e novità degli ultimi anni… un sistema di stoccaggio dell’energia elettrica prelevata direttamente dall’energia del sole, per non dipendere interamente dal generatore” tutto il necessario per sostenersi e sostenere i numerosi invitati che di lì a pochi giorni banchetteranno al coperto. La maggior parte delle provviste verrà acquistata in loco, ad eccezione per vino, olio aceto e pochi altri condimenti che vengono portati direttamente da casa.

L’ospitalità è leggendaria: "A pranzo e cena ospitiamo anche un centinaio di persone. Alpini, amici o passanti. Negli anni abbiamo avuto degli ospiti fissi e siamo gemellati con altri Gruppi, al fine di sostenerci, dividerci compiti e provviste. Durante l’evento ci diamo il cambio per monitorare il tendone e tutto ciò che contiene. Tutte le stoviglie sono biodegradabili, per rispettare le città che ci ospitano”.