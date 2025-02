Adunata a Biella, ecco il bando per l’assegnazione di 100 posteggi per l’attività di commercio ambulante nelle aree pubbliche (foto di repertorio)

L'Amministrazione Comunale desidera informare che è pubblicato Bando di selezione pubblica per l’assegnazione dei posteggi per l’attività di commercio su aree pubbliche in occasione della 96^ adunata nazionale alpini. Si tratta dell’assegnazione di 100 posteggi così suddivisi: 85 posteggi alimentari, 15 posteggi NON alimentari.

I posteggi saranno ubicati nelle seguenti aree:

Parcheggio a pagamento di Viale Matteotti (tratto compreso tra Via Repubblica e Viale Carducci): Numero di posteggi alimentari 9 -Numero di posteggi NON alimentari 2.

C.so 53° Fanteria (parcheggio lato stadio): Numero di posteggi alimentari 29 - Numero di posteggi NON alimentari: 5.

Piazza Borsellino (parcheggio lato stadio): Numero di posteggi alimentari: 12 - Numero di posteggi NON alimentari: 2.

Via Don Sturzo (tratto compreso tra via Galimberti e via Schiapparelli): Numero di posteggi alimentari 6, Numero di posteggi NON alimentari 1.

Piazzale De Agostini: Numero di posteggi alimentari: 25, Numero di posteggi NON alimentari 4.

Piazza S. Paolo: Numero di posteggi alimentari: 4, Numero di posteggi NON alimentari: 1.

La domanda di partecipazione potrà essere presentata compilando la domanda tramite lo sportello Unico Digitale (LINK) dalla data di pubblicazione del presente bando fino alle ore 23,59 del 09 marzo 2025. I posteggi avranno dimensione di Mq 40 (mt. 10 x mt. 4) e dovranno osservare il seguente orario: Dalle ore 08.00 di venerdì 9 maggio 2025 alle ore 03.00 di sabato 10 maggio 2025; Dalle ore 07.00 di sabato 10 maggio 2025 alle ore 03.00 di domenica 11 maggio 2025; Dalle ore 07.00 di domenica 11 maggio 2025 alle ore 02.00 di lunedì 12 maggio 2025. Requisiti richiesti, costi e ulteriori informazioni sono contenute nel bando situato nella sezione Adunata Nazionale Alpini 2025 sulla home page del sito ufficiale della Citta di Biella: www.comune.biella.it.

Per richieste di informazioni e chiarimenti sul presente bando, è possibile contattare l’Ufficio al numero 015.3507640 esclusivamente il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 12.00. Il sindaco Marzio Olivero, il Vice-sindaco Sara Gentile e l’assessore delegato Edoardo Maiolatesi dichiarano: “La macchina logistico-organizzativa è entrata nel vivo e corre a gran velocità ed oggi, con l’uscita del bando dell’assegnazione di 100 posteggi per l’attività di commercio ambulante, si aggiunge un ulteriore tassello per garantire l’adeguata accoglienza in quelle speciali giornate. Stiamo lavorando su moltissimi fronti al fine di rendere le tre giornate di maggio dedicate alla Adunata memorabili per Biella. Cogliamo l’occasione per ricordare a tutti i cittadini che sul sito ufficiale della città di Biella, ben visibile in home page, c’è una speciale sezione dedicata all’Adunata Nazionale Alpini 2025 che è aggiornata in tempo reale con tutte le informazioni dettagliate ed aggiornate sui vari aspetti che riguardano questo grande evento”.

È possibile trovare il bando a questo link: https://www.comune.biella.it/novita/adunata-nazionale-alpini-2025/