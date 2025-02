Il comitato Carnevale di Sostegno ha definito la data del carnevale dedicato ai bambini. L'appuntamento è per sabato 22 febbraio dalle 16 nei locali della Soms. In programma giochi, merenda e divertimento. Seguirà l'apericena aperto a tutti a partire dalle 19 (costo 15 euro). Per informazioni e prenotazioni contattare Pamela (3384251408), Marta (3487288909), Miriam (3313982506).