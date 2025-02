Avis Coggiola, lascia Nichele dopo 20 anni: Vivoli è il nuovo presidente

È stato rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis Comunale di Coggiola per il quadriennio 2025/28. I candidati eletti si sono ritrovati presso la sede sociale di via Roma 135 e hanno assegnato le diverse cariche: Marco Vivoli è il nuovo presidente e raccoglie il testimone di Cristian Nichele, nominato segretario. Vice sarà Massimiliano Nichele mentre Monica Musso è il nuovo tesoriere. Tra i consiglieri figurano anche Sara Barattino, Donatella Brunacci, Jonathan Cuccato, Manuela Ferrante; Annarita Garatti, Michele Montibelli e Claudio Zanin.

"Dopo 20 anni di mandato è giusto passare la mano e dare novità associative per chi si mette in gioco per la nostra Avis – sottolinea Nichele - Ringrazio di cuore tutti i donatori e i membri del consiglio che in questi anni mi hanno appoggiato e con cui ho condiviso traguardi importanti, ora mi occuperò della parte burocratica associativa. A Marco un grande in bocca al lupo per la nuova carica". Il sodalizio ha inoltre confermato gli eventi"storici" come la cena sociale e la castagnata avisina.