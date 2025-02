Sordevolo, ben 2mila razioni per la Fagiolata Benefica. Pedrazzo: “Una tradizione che si rinnova da 60 anni” FOTO e VIDEO

Sordevolo, ben 2mila razioni per la Fagiolata Benefica. Pedrazzo: “Una tradizione che si rinnova da 60 anni” (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Da 60 anni si rinnova a Sordevolo la Fagiolata Benefica. L'evento, andato in scena questa mattina, 16 febbraio, ha visto la partecipazione di un buon numero di persone tanto che sono state realizzate ben 2mila razioni.

“Siamo soddisfatti – spiega Stefano Rubin Pedrazzo, presidente dell'Associazione Teatro Popolare di Sordevolo – In tutte le edizioni scegliamo l'ente a cui devolvere questo piccolo contributo. La scelta di quest'anno è ricaduta sui ragazzi della parrocchia per il centro estivo. Ancora una volta il paese risponde presente per questo genere di iniziative. È stata l'occasione per ricordare i cari Andrea Fogliano e Laura Isabelle Carusi, recentemente scomparsi all'affetto di tutti. Sono sempre stati ottimi operatori della Fagiolata Sordevolese”.