Biella Rugby torna a vincere davanti al proprio pubblico, è 45-22 con Capitolina

Biella Rugby torna a vincere sul campo di casa e supera Unione Capitolina con il punteggio di 45-22. Sei mete a tre per gli uomini di Benettin che incassano al full time anche il punto di bonus.

Primo tempo a senso unico: un Biella lucido e determinato, nonostante si notasse qualche assenza di rilievo nel primo quindici, ha attaccato per quaranta minuti opposto ad un avversario che non è riuscito ad avvantaggiarsi territorialmente nemmeno al calcio d’inizio vinto al coin toss. La doppietta di Nastaro apre i giochi. Capitolina risale il campo a fatica e approfitta di una punizione guadagnata sui trenta metri, ma favorevole ai pali, per realizzare i primi tre punti della giornata. Al 28’ è il momento di Gilligan che schiaccia l’ovale a termine di un’azione partita da touche nei ventidue romani. Price segna e trasforma la meta del bonus.

A tempo scaduto infila una punizione che sancisce il 31-3. Al rientro in campo, come troppo spesso accade, la concentrazione dei padroni di casa scende. Gli avversari, che per tutto primo tempo avevano visto la linea dei ventidue biellesi molto da lontano, riescono a togliersi qualche soddisfazione. Da buon padrone di casa, apre le danze Bautista Ledesma che concretizza lo spunto di Nastaro che libera al piede dall’altra parte del campo. Il calcio è buono, la squadra sale velocemente e chiude gli avversari in difesa. Punizione a favore. Biella gioca, giusto qualche scambio ed è 38-3. Da questo punto i gialloverdi rallentano, bravi gli avversari ad approfittarne segnando due mete e una sola trasformazione. La seconda marcatura di Gilligan, la sesta gialloverde, arriva quasi inaspettata al 74’, poi le redini del gioco tornano a Capitolina che segna la terza meta alla fine del match.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Siamo tornati a vincere e questo ci rende contenti. Abbiamo anche fatto una buona partita, soprattutto nel primo tempo, quando siamo riusciti a giocare bene e a concretizzare quasi tutte le occasioni che abbiamo creato. Anche la fase difensiva, che ci aveva dato qualche problema nelle scorse partite, è andata meglio. Ho apprezzato il nostro gioco alla mano, abbiamo mosso bene la palla, siamo andati per linee dirette quando dovevamo e gli errori che abbiamo commesso siamo riusciti subito a rimediarli facendo in modo che Capitolina non avesse possibilità, soprattutto nel primo tempo. Stiamo giocando con l’indicazione di non badare al punteggio e continuare a spingere per tutta la partita, ma questo purtroppo ci espone al rischio, come è successo con Cus Torino, di arrivare nel secondo tempo e concedere un po’ troppo. Non ci mancano le energie, è solo un problema di concentrazione e spesso la mancanza di attenzione su alcuni particolari, può far tornare in partita gli avversari. Diciamo che su questo sicuramente dovremo lavorare ancora un po’”.

Biella Rugby v UR Capitolina 45-22 (31-3)

Marcatori: p.t. 7’ m. Nastaro tr Price (7-0), 17’ m. Nastaro tr. Price (14-0), 23’ c.p. Romano (14-3), 28’ m. Gilligan tr. Price (21-3), 34’ m. Price tr. Price (28-3), 40’ c.p. Price (31-3). s.t. 7 m. J.B. Ledesma tr. Price (38-3), 11’ m. Desiderio tr. Romano (38-10), 28’ m. Parlati n.t. (38-15), 34’ m. Gilligan tr. Price (45-15), 40’ m. Parlati tr. Romano (45-22)

Biella Rugby: Ghelli; Morel (67’ Travaglini), Foglio Bonda (77’ Lipera), Gilligan, Nastaro (50’ Braga); Price, Loro (47’ Besso); J. B. Ledesma (67’ Passuello), M. Righi, De Biaggio; F. Righi (42’ Mondin), Panaro (cap.); Vecchia (61’ Zavallone), Scatigna, J.M. Ledesma (56’ De Lise). All. Alberto Benettin

UR Capitolina: Severini; Rosato (61’ Colafigli), Innocenti (cap.), Montuori, Orelli; Romano, Tarantini (41’ Desiderio); Faccenna (27’ Cerqua), Magnini; Benvenuti; Terribili (59’ Mastrangelo), Zuin; Ungaro (41’ Defilippis), Ciocci (24’ Cini), Coletti (65’ Parlati). All. Cesare Marrucci

Arb.: Lorenzo Pedezzi (Brescia)

AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino), AA2 Nicola Catalfamo (Torino)

Cartellini: / Calciatori: Price (Biella Rugby) 7/7; Romano (UR Capitolina) 3/4

Note: giornata nuvolosa e fredda, 5° circa, campo in buone condizioni.

Spettatori circa 300.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 5; UR Capitolina 0

Player of the Match: Santiago De Biaggio (Biella Rugby)