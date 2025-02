La carica dei 526 runners al Cross di Valdengo (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ad una settimana esatta dal Winter Brich Trail, Valdengo torna ad essere punto di riferimento del podismo biellese.

Questa mattina, 16 febbraio, 526 giovani runners si sono dati appuntamento nel centro sportivo del paese per la 4° edizione del Cross di Valdengo, gara di corsa campestre, organizzata dall'ASD Winter Brich Valdengo, in collaborazione con FIDAL Piemonte. 10 le gare in programma, rivolte agli atleti dai 5 ai 15 anni.

Soddisfatti gli organizzatori per i numeri raggiunti, in linea con le passate edizioni. Le classifiche di tutte le categorie sono a disposizione al seguente link.