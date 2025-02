Luca Dell'Anna porta "Tactile" a Palazzo Ferrero: presentato il nuovo album.

Luca Dell'Anna, pianista ferrarese, si esibirà martedì 18 febbraio alle 21:30 a Palazzo Ferrero con il suo trio per presentare il nuovo album Tactile. Il progetto esplora una dimensione sonora “tattile”, ispirata alla meditazione Vipassana, allo yoga e all'universo creativo di David Lynch. Ad accompagnarlo ci saranno il bassista Alessandro Fedrigo e il batterista Luca Colussi, con la produzione del rinomato tecnico del suono Stefano Amerio.

L'album, presentato in anteprima in Giappone grazie al bando Jazz IT Abroad del MAECI e della SIAE, include 11 tracce originali, con reinterpretazioni di Monteverdi, Peter Gabriel e Frantz Casseus. Dell'Anna, musicista versatile con esperienza internazionale, ha già pubblicato tre album e collaborato con artisti di spicco come Mike Stern e Dave Douglas.

Il 25 febbraio è prevista una jam session.