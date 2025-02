Accademia Perosi presenta "New Era Quartet": Haydn, Schubert e Prokofiev in musica.

Vincitori di prestigiosi premi, promettono vibrazioni di passione.

Mercoledì 19 febbraio 2025, alle ore 18.00, alla Fondazione Perosi di Biella il giovane ensemble New Era Quartet composto da Kristina Mlinar e Teodora Kalikanin ai violini, Daniele Valabrega alla viola e Alessandro Pietro Dore al violoncello. Il concerto presenterà un repertorio di straordinaria bellezza che include il Quartetto d’Archi Op. 77 n. 1 di Joseph Haydn, il Quartettsatz di Franz Schubert, e il Quartetto per archi n. 2 di Sergei Prokofiev.

Haydn: Giocosità e Profondità.

Il Quartetto d’Archi Op. 77 n. 1 di Haydn, considerato uno dei pionieri della musica da camera, sarà la prima opera a essere eseguita. Con la sua freschezza e vivacità, Haydn crea un dialogo sonoro che invita gli ascoltatori a immergersi in un mondo di grazia e armonia. La leggerezza di questo brano, unita alla sua profondità emotiva, rappresenta perfettamente lo spirito del New Era Quartet, che si propone di condividere emozioni autentiche attraverso la musica.

Schubert: liricità e malinconia

Seguirà il Quartettsatz di Schubert, un'opera intrisa di una malinconia poetica che esplora le sfumature dell’animo umano. Questo brano, pur rimanendo incompleto, è un potente esempio della capacità di Schubert di evocare emozioni universali. Le melodie fluide e le armonie ricche del Quartettsatz offriranno un momento di riflessione e introspezione, permettendo di percepire la fragilità e la bellezza della vita.

Prokofiev: modernità e innovazione

Infine, il concerto si concluderà con il Quartetto per archi n. 2 di Sergei Prokofiev. Lavoro emblematico della sua epoca, caratterizzato da una scrittura audace e da contrasti sonori che riflettono le tensioni del suo tempo, semplicemente straordinario. Le sonorità incisive e le melodie inaspettate di Prokofiev trasportano in un viaggio emozionante mettendo in luce la resilienza e la creatività umana di fronte alle avversità.

Il concerto del New Era Quartet: un’opportunità per scoprire altri giovani talenti dell’Accademia Perosi. Con i loro successi nei concorsi e la loro crescente popolarità, questi musicisti sono pronti a conquistare il cuore del pubblico di Biella e non solo...

Programma:

J. Haydn: Quartetto d'archi op.77 n.1

F. Schubert: Quartettsatz

S. Prokofiev: Quartetto per archi n.2

NEW ERA QUARTET

Kristina Mlinar (Violino)

Teodora Kalikanin (Violino)

Daniele Valabrega (Viola)

Alessandro Pietro Dore (Violoncello)

Il New Era Quartet è un ensemble di giovani musicisti di diversa provenienza, ma con un obiettivo in comune: fare musica insieme condividendo emozioni. Il Quartetto nasce nel 2021 presso il Conservatorio "Giuseppe Tartini" di Trieste. La formazione riesce fin da subito ad affermarsi in diversi concorsi nazionali ed internazionali vincendo numerosi premi. Tra i più prestigiosi: Il 3° premio e Premio Speciale al Concorso Internazionale di Musica da Camera "Giulio Rospigliosi" nel 2023, che gli ha permesso di essere invitati al festival in Francia “Musique et Patrimoine en Vienne et Gartempe”, e nello stesso anno il "Premio Nazionale delle Arti" in rappresentanza del Conservatorio Tartini di Trieste. Nel gennaio 2024 ottengono il 1° premio al Premio per la Musica "Lilian Caraian" XXXVI Edizione. Nell’aprile del 2024, il New Era Quartet ha avuto l'onore di ricevere a Trieste il "Premio Giovani Eccellenze" per la Musica d'Insieme, assegnato dell'Arciduchessa Herta Margarethe d'Asburgo-Lorena, Fondatrice e Presidente dell'Associazione "Flame of Peace". Nel 2022 debuttano: partecipando alla rassegna musicale dell'Associazione Ensemble Serenissima "Concerti a Palazzo" a Sacile, successivamente nell'ambito dei "Concerti Estivi" a Grado, partecipano anche ai concerti del Conservatorio presso il Conservatorio "Giuseppe Tartini", e al "Festival di Trieste - Il Faro della Musica", organizzato dalla Società dei Concerti di Trieste, inoltre si esibiranno per le "Corde in Armonia al Sarto" presso il Museo Sartorio, organizzato dall'Associazione Chamber Music Trieste. Nello stesso anno l'ensemble è stato selezionato per aderire alla rete “Le dimore del Quartetto”. Il Quartetto ha debuttato in Francia nell'agosto 2023, con una tournée di 3 concerti di successo, svolti anche grazie al gentile supporto del duo Fortecello, dell'Associazione "Musique et Patrimoine en Vienne" e dell'Associazione "Hors Saison Musicale". Nel Luglio 2024, suona a Pesaro invitati dalla WunderKammer Orchestra. Nell'agosto dello stesso anno partecipano ad 2 importanti Festival in Montenegro: Rubix Festival e il Podgorica's Summer Culture Festival. Nel novembre del 2024 il New Era Quartet si è esibito a Vienna al “Istituto Italiano di Cultura” riscuotendo grande successo. La formazione prende parte a varie Masterclass con diverse personalità importanti come: il primo violino del “Danel Quartet” il M°Marc Danel, il violoncellista del “Jerusalem Quartet” il M°Kyril Zlotnikov, il secondo violino del “Kuss Quartet” il M°Oliver Wille, il violoncellista dell’“Artemis Quartet” il M°Eckart Runge e con il M°Antonio Valentino, pianista del “Trio Debussy”. Attualmente si stanno perfezionando all'Accademia Stauffer sotto la guida dei Maestri del “Quartetto di Cremona” e all’Accademia Perosi con il M°Oliver Wille. Kristina e Teodora stanno attualmente suonando strumenti realizzati dal liutaio cremonese Martin Horvat, concessi in prestito grazie al generoso supporto di investitori privati.

