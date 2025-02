Mongrando, sessanta partecipanti al Caffè del Benessere: focus sull'osteoporosi FOTO

Giovedì 13 febbraio si è svolto il Caffè del Benessere presso la Casa della Gioventù di Mongrando Curanuova, organizzato dall'Associazione ANZITUTTO in collaborazione con il Gruppo di Volontariato Sociale e l' Associazione ANSPI La Vetta di Mongrando. L'incontro ha registrato una partecipazione di circa sessanta persone ed è stato dedicato all'osteoporosi, con la relazione del fisiatra Giovanni Poggi.

Il dottor Poggi ha illustrato le cause della malattia, distinguendo tra quelle non modificabili (come l'età) e quelle modificabili (fumo, abuso di alcol). Ha poi spiegato che l'osteoporosi spesso è silente, manifestandosi tramite fratture e ha fornito dati significativi: in Italia ne sono affette 3,5 milioni di donne e 1 milione di uomini, con una tendenza in crescita a causa dell'invecchiamento della popolazione.

La diagnosi si effettua tramite MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata) e una carta del rischio, che evidenzia i fattori predisponenti. Per la prevenzione è fondamentale l'attività fisica, l'apporto adeguato di calcio e vitamina D e una corretta esposizione al sole. Infine, il relatore ha descritto i trattamenti farmacologici per l'osteoporosi conclamata.

L'incontro si è concluso con un dibattito animato e il consueto momento conviviale con il caffè offerto dalle associazioni organizzatrici.

Il prossimo Caffè del Benessere si terrà il 13 marzo, sempre alle 15:00, e tratterà il tema "Disturbi di memoria e demenze", con relatore il geriatra Bernardino Debernardi, presidente di ANZITUTTO.

L'Associazione ANZITUTTO è parte della rete che realizza il progetto "AccompagnaMenti", finanziato dalla Fondazione Biverbanca e promosso da AMA Biella, con l'obiettivo di supportare l'assistenza domiciliare alle persone con demenza.