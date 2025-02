"La stessa luna" a Gaglianico: prosegue la rassegna Storie OFF.

Il 22 febbraio alle 21, presso l'Auditorium del Comune di Gaglianico, si terrà il terzo appuntamento della rassegna indipendente Storie OFF, organizzata da Storie di Piazza APS in collaborazione con l'assessorato comunale. In scena lo spettacolo La stessa luna, interpretato dai danzatori-attori milanesi Erica Giovannini e Marco Clerici.

Ispirato al romanzo Quando l'imperatore era un dio di Julie Otsuka, lo spettacolo racconta una pagina poco nota della storia americana: la deportazione degli immigrati giapponesi negli Stati Uniti durante la Seconda Guerra Mondiale. Separati dai propri cari, i protagonisti – madre, figlio e figlia – attraversano gli USA in un viaggio tra sogno e realtà, fino al ritorno a casa e al ricongiungimento col padre. La rappresentazione narrazione, danza e musica, trasmettendo con leggerezza e poesia il dramma della vicenda.

La stessa luna , ideata nel 2014 durante l'assedio di Gaza, è stata ripresa nel 2023 e dedicata ai bambini palestinesi, con chiari rimandi alle loro sofferenze. Lo spettacolo vanta il contributo artistico di Umberto Giovannini (scenografia), Francesco Zucca (costumi), Aldo Anselmino (montaggio sonoro) e Claudio Giudici (supporto tecnico).