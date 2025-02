Calcio, Biellese a riposo: le rivali si avvicinano. Colpaccio Vigliano, vale il 4° posto: esulta Valle Elvo nel derby

Biellese a riposo e spettatrice delle dirette avversarie di Eccellenza. Si accorciano, infatti, le distanze tra la capolista bianconera e le rivali Pro Eureka e Borgosesia, uscite vincitrici dalle sfide casalinghe con Oleggio (2-1) e Verbania (1-0). Ora, il vantaggio è di 7 punti per la formazione laniera, impegnata domenica prossima in casa con il Bulè Bellinzago.

In Promozione, nessun scossone ai piani alti del girone, con solo pareggi per le prime tre forze del campionato: la capolista Cossato fa 2-2 nel derby con la Fulgor Chiavazzese mentre Ivrea e Juve Domo strappano un punto con Montanaro e Orizzonti Canavese Alicese. Da segnalare il tonfo interno del Ceversama con l'Union Novara, che vale il 13° ko su 21 incontri fin qui disputati.

In Prima Categoria giornata agrodolce per le formazioni biellesi: esultano Gaglianico (2-0 esterno con la Pro Palazzolo), la Valle Cervo Andorno (2-1 davanti al proprio pubblico con la Junior Torrazza) e la Valle Elvo, uscita con tre punti importanti dalla stracittadina con il Ponderano. Di umore opposto Valdilana Biogliese e Torri Biellesi, finite al tappeto con Santhià e La Vischese. In Seconda, il Vigliano sale al 4° posto, complice il 2 a 1 con il Lumellogno. Successi chiave anche per La Cervo e Lessona in chiave salvezza.

Infine, in Terza, si registra il roboante 7-0 targato Pollone mentre la Cossatese non va oltre lo 0-0 con il Forno. In questo momento, è anche in corso la gara tra Castiglione e Futuro Giovani Vilianensis.