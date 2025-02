CNA Piemonte: salvata la professionalità di 4mila artigiani.

Grazie alla pressione di CNA, decisa a tutelare gli artigiani del settore, nel decreto milleproroghe, approvato in senato, è stata accolta la richiesta di prorogare i termini per frequentare corsi regionali per acquisire la qualifica di meccatronico. Meccanico ed elettrauto grazie alla riforma del settore sono stati accorpati in un’unica figura professionale: il meccatronico appunto.

Tutto questo comporta ai fini della qualifica professionale la possibilità di frequentare corsi che ne certifichino le competenze, assimilando le qualifiche in un’unica mansione. Questa opportunità va a favore di oltre 4000 artigiani in tutta Italia che rischiavano di veder cancellata la loro iscrizione al registro delle imprese e conseguentemente di veder cessare la propria attività. L’emendamento presentato dal Presidente della Commissione consentirà ai titolari delle imprese di poter regolarizzare la loro posizione frequentando corsi regionali entro il mese di luglio. “Siamo certi che la Regione Piemonte, da sempre sensibile alla formazione professionale, attiverà i corsi nei tempi previsti dalla legge” commenta il segretario regionale di CNA Piemonte, Delio Zanzottera.