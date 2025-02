Sinner squalificato per tre mesi: confermata la positività al doping.

Jannik Sinner è stato squalificato per tre mesi a causa della positività al Clostebol, sostanza derivante dal testosterone e diffusa nei farmaci per le lesioni della pelle, riscontrata nel marzo 2024. La squalifica, concordata con la WADA, è iniziata il 9 febbraio e terminerà il 4 maggio 2025. Il tennista potrà tornare ad allenarsi dal 13 aprile e sarà disponibile per gli Internazionali d'Italia.

Inizialmente assolto da un tribunale indipendente, Sinner è stato coinvolto in un ricorso della WADA al CAS. Tuttavia, la stessa agenzia ha accettato la spiegazione del giocatore, riconoscendo che la violazione è stata involontaria e dovuta a negligenza del suo entourage. L'accordo ha permesso di ridurre la sanzione a tre mesi, senza annullamento dei risultati sportivi.

L'ITIA ha confermato che la violazione non era intenzionale e che la decisione è frutto di un'intesa tra le parti.