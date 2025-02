Biella dà ufficialmente il via al Carnevale: grandi celebrazioni per proteggere le tradizioni.

Grandi festeggiamenti per il Carnevale di Biella che oggi, sabato 15 febbraio, è stato celebrato con una giornata ricca di eventi che ha coinvolto l’intera città. La manifestazione si è aperta con una sfilata attraverso il centro storico e si è conclusa con la cerimonia di consegna delle chiavi della città a Gipin, segnando così l'inizio ufficiale della festività.

Il primo appuntamento della giornata di oggi, sabato 15 febbraio, si è svolto in Piazza del Monte, dove si sono radunate le maschere storiche del territorio, insieme a numerose delegazioni provenienti da altre regioni italiane, da nord a sud, percorrendo l’intero stivale. Alle 14:30 il corteo ha preso il via, attraversando il cuore della città, facendo diverse tappe per il rinfresco, la musica ed i festeggiamenti dedicati ai più piccoli. Una lunga sfilata di maschere e cittadini che ha riempito le vie di Biella all’insegna del divertimento.

Il momento più significativo della manifestazione si è svolto alle 17:00 a Palazzo Oropa, dove il sindaco di Biella, Marzio Olivero, in compagnia dell’assessore agli eventi Edoardo Maiolatesi, ha accolto ufficialmente tutte le maschere e ha presieduto la tradizionale cerimonia di consegna delle chiavi della città a Gipin, simbolo dell'inizio del Carnevale biellese.

“Un programma ricco di iniziative che valorizzano una tradizione profondamente radicata nel territorio – dichiarano i rappresentanti – Il Carnevale è un patrimonio culturale che deve essere preservato e tramandato alle nuove generazioni. Un segnale concreto della volontà di mantenere viva una tradizione che appartiene alla nostra comunità e che l’amministrazione intende valorizzare.”