Regione Piemonte sul Fondo Formazione Occupazione: "Sostegno esteso al settore orafo".

La Regione Piemonte ha esteso il Fondo Formazione Occupazione al comparto orafo, garantendo sostegno alle piccole e medie imprese in difficoltà. L'annuncio è stato fatto da Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Lavoro, durante il terzo Tavolo orafo.

Il fondo, finanziato con 20 milioni di euro attraverso il Programma GOL, prevede un'integrazione salariale per i lavoratori in ammortizzatore sociale, vincolata alla partecipazione a percorsi di riqualificazione professionale fino a 600 ore.

L'iniziativa, inizialmente pensata per l'automotive, è stata estesa all'oreficeria grazie all'impegno della Regione e al supporto del Governo Meloni, con l'obiettivo di tutelare le eccellenze del Made in Italy: "Occorre proteggere le competenze artigianali e industriali del Piemonte, offrendo strumenti concreti per il rilancio del settore".