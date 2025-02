Banca Sella, al via la sottoscrizione del nuovo BTP Più.

Banca Sella Holding è co-dealer nelle operazioni riguardanti l’emissione del nuovo titolo dedicato ai piccoli risparmiatori.

Da lunedì 17 e fino a venerdì 21 febbraio, salvo chiusura anticipata, sarà possibile sottoscrivere il nuovo BTP Più. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze collocherà infatti il primo titolo della famiglia del Btp Valore dedicato ai piccoli risparmiatori e con opzione di rimborso anticipato del capitale dopo 4 anni. Banca Sella Holding è stata selezionata come co-dealer per l'operazione.

Questa prima emissione del BTP Più ha una durata di 8 anni. Alla fine del quarto anno (febbraio 2029), gli investitori potranno richiedere il rimborso anticipato, totale o parziale, del capitale, recuperando interamente l’ammontare investito o la quota parte che si desidera svincolare, per lotti minimi pari a 1.000 euro. Tale facoltà potrà essere esercitata dando comunicazione alla banca tra il 29 gennaio e il 16 febbraio 2029, come indicato nella scheda informativa del Titolo.

I clienti del gruppo Sella potranno sottoscrivere il titolo direttamente online tramite pc, smartphone e tablet, utilizzando il canale telefonico oppure presso tutte le succursali.

Il taglio minimo acquistabile per gli investitori retail è di 1.000 euro e non è prevista alcuna commissione bancaria da applicare alla sottoscrizione. Le cedole verranno pagate ogni tre mesi, calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up di 4+4 anni), con tassi minimi garantiti del 2,80% annuo per i primi quattro anni e del 3,60% annuo per i successivi quattro. Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell'emissione.

Per sottoscrivere il nuovo titolo di Stato basterà accedere direttamente al mercato Mot tramite una delle piattaforme di trading online del gruppo Sella oppure utilizzare il canale telefonico o rivolgersi allo sportello più vicino.