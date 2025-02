Attrazione investimenti esteri: il Piemonte fra le prime regioni d'Europa.

Negli ultimi quattro anni, gli investimenti esteri in Piemonte sono cresciuti dell'80%, confermando il successo della strategia regionale. Il Financial Times, attraverso la testata fDi Intelligence, ha premiato nuovamente il Piemonte tra le “Grandi Regioni” per la sua capacità di attrarre capitali. Per la prima volta, anche Torino entra nella Top 10 delle grandi città europee per investimenti esteri.

Secondo il rapporto Città e regioni europee del futuro 2025 , il Piemonte mantiene la 6ª posizione tra le grandi regioni europee. Questo risultato è frutto della collaborazione tra Regione Piemonte, sistema camerale, Città di Torino e Ceipiemonte, che hanno promosso il territorio in eventi internazionali come il MIPIM di Cannes e missioni istituzionali a Londra.

L'Interestness Survey Italy 2024 di Ernst & Young colloca il Piemonte al secondo posto tra le regioni italiane per investimenti esteri, con una media annua passata da 7,7 progetti tra il 2014 e il 2020 a 22,7 tra il 2021 e il 2024. Tra gli investimenti di rilievo figurano Silicon Box, Amazon, MSC Technology, Bulgari, Cartier e Coca-Cola. Le aziende a controllo estero in Piemonte generano il 20% del fatturato regionale.

Nel 2024, i principali Paesi investitori sono stati Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Francia e Canada, con settori di punta come Real Estate, Automotive, Aerospazio e ICT. Torino si distingue per il 65,99% delle imprese a capitale estero in Piemonte.

Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'Assessore Andrea Tronzano sottolineano il ruolo strategico del Piemonte nell'innovazione, con investimenti nei microchip e una missione in Michigan per nuove collaborazioni nel settore automotive. Il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, evidenzia il potenziale della città nell'attrazione di capitali grazie alla sua vocazione internazionale.

Gian Paolo Coscia (Unioncamere Piemonte) e Dario Gallina (Camera di Commercio di Torino) ribadiscono l'importanza delle infrastrutture e del supporto istituzionale nel favorire gli investimenti. Dario Peirone (Ceipiemonte) celebra il record di investimenti e il crescente riconoscimento internazionale del territorio.