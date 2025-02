Riabella, storie di montagna a Campiglia Cervo: "Le case la nostra ricchezza" FOTO e VIDEO

Riabella è una pittoresca frazione situata nel comune di Campiglia Cervo e, posizionata su un versante soleggiato e panoramico, offre una vista privilegiata sulle montagne circostanti. Un tempo, agli inizi del Novecento, Riabella contava oltre 300 abitanti, mentre oggi la popolazione residente si è ridotta a circa una trentina di persone. Tuttavia, durante i mesi estivi, molte delle antiche case in pietra vengono riaperte dai villeggianti, riportando in vita il caratteristico borgo.

Come raccontato i cittadini, Riabella è strettamente legata all’emigrazione stagionale: molti uomini del paese erano costruttori edili che durante la bella stagione si recavano in altri Paesi a lavorare, per poi tornare nei mesi invernali. Le donne, com’era di consuetudine, rimanevano in Valle Cervo per occuparsi dei possedimenti, della casa e di qualche capo di bestiame. Si impegnavano nella gestione familiare sostenendosi reciprocamente nelle attività quotidiane, grazie al forte legame della comunità.

La Pro Loco del paese, come dichiara il presidente Emanuele Rolando, svolge un ruolo di fondamentale importanza: “L’organizzazione è attiva a partire dagli anni ’60 e da allora sono molti i cambiamenti che si sono susseguiti. Oggi, come Pro Loco, svolgiamo un compito di presidio sociale, al fine di far ‘vivere’ la comunità anche al di fuori della bella stagione, periodo in cui le case si riempiono in occasione dell’estate. Una scelta di vita che a molti cittadini sembra erroneamente scomoda, ma coniuga la bellezza della natura e della tradizione, a una relativa vicinanza alla città: in 15/20 minuti è possibile raggiungere il centro di Biella”.

Nonostante le sfide dovute allo spopolamento Riabella vanta di una grande ricchezza: le case in pietra costruite a mano dagli abitanti di un tempo: “Rappresentano la nostra ricchezza, sono la luce del nostro paese e siamo intenzionati a mantenerle per difendere l’identità della nostra vallata”.