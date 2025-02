Polemica Carrefour sulla "classifica" dei lavoratori, la risposta dell'azienda: "Frutto di scorretta interpretazione".

Aggiornamento di sabato 15 febbraio

"Carrefour Italia è da sempre impegnata a garantire un ambiente di lavoro equo e volto al riconoscimento del contributo di ogni collaboratrice e collaboratore. La classifica segnalata è frutto di un'interpretazione non corretta delle misure previste dal processo di continuo miglioramento del lavoro di chi opera nella barriera casse, per favorire tanto il benessere dei collaboratori quanto il servizio al cliente.

Pertanto è stata immediatamente rimossa l'affissione in questione e stiamo adottando tutte le misure necessarie affinché ciò non si verifichi in altri punti vendita. Ci scusiamo per l’accaduto, ribadendo il nostro impegno a garantire un ambiente di lavoro sano, inclusivo e orientato alla valorizzazione di tutti."

Polemica Carrefour, in bacheca arrivano le classifiche dei "top" e dei "flop" per chi sta alle casse

La segnalazione arriva dai sindacati, che hanno subito chiesto conto al Gruppo: "Comportamento incredibile: lesivo della dignità dei lavoratori".

"Top" e "Flop". In giorni sanremesi, due termini piuttosto in voga, così come l'abitudine a fare classifiche e graduatorie. Ma qui non si parla di canzonette o di competizioni canore.

Lista dei top e flop

A fare la lista dei buoni e dei cattivi, infatti, sono stati due punti vendita del gruppo Carrefour in provincia di Torino. I lavoratori hanno trovato in bacheca un foglio di dimensioni A3 dove erano state stilate due classifiche: una con i migliori e l'altra con i peggiori tra coloro che lavorano alle casse. Il criterio di giudizio? Il numero di battute per minuto, nel periodo che va dal 20 al 26 gennaio.

"Violazione della dignità e della privacy"