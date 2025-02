Federconsumatori Piemonte: "Treni in ritardo, al via le cause"

Federconsumatori Piemonte all'attacco: cause legali contro i gestori dei servizi ferroviari in Piemonte.Il motivo? Ritardi tra i 5 e 10 minuti ormai cronici, carrozze affollate e cancellazioni improvvise. Insomma ci sarebbero tutti gli estremi. Il presidente Giovanni Prezioso propone tante singole azioni legali. Sul "banco degli imputati" in particolare c'è la Torino-Milano.Con i lavori a Centrale e la maggior parte dei treni che fermano a Porta Garibaldi si stanno creando disagi a catena. "Trenitalia nel 2024 -spiega Prezioso -ha rispettato gli standard minimi di puntualità in soli tre mesi: febbraio, marzo e agosto».

E anche questo sarà un fine settimana di disagi.

sono previsti nuovi lavori sulla linea Torino-Milano per il potenziamento infrastrutturale tra le stazioni di Chivasso e Livorno Ferraris. Per queste due giornate sono previste sostituzioni di alcuni treni con i bus. L'orario,rispetto a quello del treno,potrebbe variare in funzione delle condizioni del traffico stradale.