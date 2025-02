La festa della donna con la Pro loco di Pray

Festa della donna a Pray con la Pro loco. Sabato 8 marzo appuntamento al centro polivalente.

In programma una cena animata e dj set con aperitivo in musica nella saletta "in Vetrina" con cocktail e stuzzichini,a seguire cena a cura della gastronomia Fonso di Coggiola. Durante la serata estrazione di gadget e premi.In programmadjset con musica italiana anni 70,80 e90. Ospite della serata Dj Mad Ludo e vocalist Arianna from The Dream dance agency. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 379.1088376.