Si chiamava "Open house" l'evento organizzato dal Comune di Guardabosone un mese fa per far incontrare i proprietari delle casa in vendita in paese con i papabili acquirenti. E in pochi mesi sono stati fatti ben nove contratti.

Nella maggior parte dei casi gli acquirenti sono villeggianti provenienti dal Torinese ma anche dalla Lombardia.

Vista l'ottima risposta, l'amministrazione comunale del sindaco Leonardo Di Rienzo pensa già al bis.