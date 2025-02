Bioglio: regolamento per la gestione degli immobili comunali

L'amministrazione comunale di Bioglio fa il punto sulla gestione degli immobili comunali.

«E' stato elaborato un regolamento comunale per la gestione dei beni immobili di proprietà - spiega l'amministrazione del sindaco Lucia Acconci-. Al fine di sanare situazioni pregresse è stato incaricato un professionista per la gestione dei contratti e soprattutto il monitoraggio dei canoni e delle spese comuni in modo da verificare, quantificare e provvedere a sanare situazioni di morosità oltre a gestire il corrente. Per quanto riguarda invece la gestione dei tributi (TARI ed IMU) detta attività verrà svolta da una società biellese che provvederà alla emissione della bollettazione e anche a fornire direttamente ai cittadini uno sportello informativo dove poter richiedere chiarimenti e delucidazioni».