Valdigne Triathlon alle Premiazioni della Stagione Agonistica 2024, prime gare con pioggia di podi FOTO

A Rivoli si sono svolte le premiazioni per gli atleti piemontesi che si sono distinti nella stagione sportiva 2024. A fare gli onori di casa, il Presidente di FiTri Piemonte, Carlo Rista, presenti molti rappresentanti delle Società Piemontesi e della Valle d'Aosta ed hanno onorato con la loro presenza il Presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, il Presidente del CONI Piemonte Stefano Mossino, il sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e il Presidente ETU Renato Bertrandi.

Per i colori di Valdigne Triathlon sono stati premiati tantissimi atleti (per i risultati conseguiti nel Campionato Giovanile Piemonte-Valle d'Aosta, per i Campionati Universitari, per la Coppa delle Regioni, per la partecipazione ad eventi internazionali, per la partecipazione alla Coppa CONI) con il fiore all’occhiello della Medaglia d’argento alle ParaOlimpiadi di Silvia Visaggi che come Guida di Francesca Tarantello (anche lei atleta Valdigne Triathlon) ha portato sul podio il Triathlon Italiano nell’evento olimpico.

Non tutti hanno potuto partecipare alla splendida premiazione per impegni personali, sportivi e scolastici, ma la società ha voluto giustamente ricordare in questo lungo elenco i tantissimi premiati del team biellese: Riccardo Giuliano, Guglielmo Giuliano, Ludovica Sabbia, Francesca Crestani, Michele Bonacina, Carlotta Missaglia, Silvia Visaggi, Rossella Carletti, Michele Vanzi, Giacomo Mazzolin, Marco Barison, Sara Speroni, Monica Cibin, Marinella Sciuccati, Marco Schiapparelli, Alessandra Degiuno, Tiziana Squizzato, Giovanni Durando, Chiara Gai, Thomas Zecchini, Cecilia Lorenzoni, Erica Pordenon, Giacomo Frassati, Alice Ventre, Leonardo Chierotti, Giulia Ferrari e Costanza Antoniotti. Un plauso a tutti i premiati e ai team presenti a questa festa del Triathlon piemontese. A breve usciranno i calendari per le gare giovanili del Campionato Giovanile Piemonte e Valle d’Aosta e per il Circuito Interregionale Nord-Ovest.

In mattinata un bel gruppo di giovani atleti, guidati da coach Maria Angioni, ha svolto un impegnativo allenamento con la scalata di corsa del Colle della Maddalena, mentre nel primo pomeriggio un folto gruppo di giovani è stato ospite della splendida sede torinese di Allianz Bank, dove sono stati omaggiati di un borsone sportivo che porterà il nome Allianz Bank e Valdigne Triathlon in tutte le gare di Triathlon a testimonianza della sinergia tra le due realtà. Nella serata di sabato, 8 febbraio, altri di Valdigne Triathlon del gruppo di Pralino Sport, guidati dall’olimpionica Bea Lanza, hanno poi assistito alla serata di “Campioni sotto le Stelle” al Forum di Biella, che ha visto come ospite protagonista la “Divina” Federica Pellegrini, una stupenda serata che ha permesso a tanti giovani sportivi di ascoltare dal vivo la Campionessa con la sua storia di sport e vita.

Domenica 9 febbraio si è disputata la 1° tappa del Circuito Cross di Triathlon, ad Annone Brianza, dove si è disputato il classico Duathlon Cross con la collaudata organizzazione di Spartacus Events. Giornata strepitosa per Valdigne Triathlon, che conquista l’oro e l’argento assoluti al maschile con lo “Squalo”, il lecchese Michele Bonacina e con il veneziano Marco Barison, protagonisti per tutte e tre le frazioni di una prestazione di altissimo livello. Gara tra i top per il novarese Nicolò Fontana, 7° assoluto e oro tra gli S1. Argento tra gli M5 per un intramontabile Paolo Bonacina. Ora gli atleti sono attesi per le prossime tappe del Circuito Duathlon e del Circuito Cross nei prossimi fine settimana.